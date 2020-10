Covid-19 | italiani costretti a rivedere scelte e priorità

Leggi su quifinanza

(Di domenica 4 ottobre 2020) L’emergenza-19 ha fatto sentire i propri effetti anche sugli acquisti deglidi prodotti e servizi per il benessere, scesi nell’ultimo anno a 37 miliardi di euro, un calo del 14% rispetto ai 43 miliardi del 2018, mentre la spesa pro-capite è passata da circa 1.300 euro a 1.200 euro annui (-7%). E’ quanto emerge dal Rapporto sull’Economia del Benessere 2020, seconda edizione dell’indagine Philips realizzata da DOXA a giugno di quest’anno per analizzare stili di vita, abitudini e tendenze di consumo di 4.000su alimentazione, attività fisica, cura del corpo, gestione dello stress e igiene del sonno. La spesa per il benessere è così ripartita: 40% per la sana alimentazione, 23% per la cura del corpo e 19% per l’attività fisica. Ma i numeri ...