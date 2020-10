Caso Juve-Napoli, l’affondo del Codacons: “Il Governo deve fermare tutti i campionati di calcio” (Di domenica 4 ottobre 2020) Dopo il Caso del match Juventus Napoli è intervenuta anche l’associazione dei consumatori con un appello: “Il calcio deve fermarsi, pena ricorso al Tar” Se il Governo non dovesse intervenire con forza, fermando immediatamente i campionati di calcio in Italia, il Codacons potrebbe fare ricorso al Tar. Lo ha sottolineato in una nota l’associazione dei … L'articolo Caso Juve-Napoli, l’affondo del Codacons: “Il Governo deve fermare tutti i campionati di calcio” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 4 ottobre 2020) Dopo ildel matchntusè intervenuta anche l’associazione dei consumatori con un appello: “Il calciofermarsi, pena ricorso al Tar” Se ilnon dovesse intervenire con forza, fermando immediatamente idi calcio in Italia, ilpotrebbe fare ricorso al Tar. Lo ha sottolineato in una nota l’associazione dei … L'articolo, l’affondo del: “Ildi calcio” NewNotizie.it.

