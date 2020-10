Adua del Vesco, da manipolata a manipolatrice: le strane mosse nella casa del Grande Fratello Vip (Di domenica 4 ottobre 2020) Se il Grande Fratello versione classica, con partecipanti sconosciuti (almeno in origine), di per sé è un gioco ma mica tanto, il Grande Fratello Vip, considerate le tipologie dei concorrenti che spaziano da quelli che devono mostrare al mondo che sono ancora vivi, a quelli che devono far sapere che comunque esistono, è diventato davvero un ottimo laboratorio di studio per l’ambito dello spettacolo ma pure per “Quarto grado”. Nel senso che più che talenti differenti nella casa entrano psicosi variegate. I dubbi sul vittimismo esasperato di Adua del Vesco hanno cominciato ad esempio a trovare conferme quando alcune circostanze l’hanno smascherata. Al punto che nell’ultima puntata il coro ... Leggi su tpi (Di domenica 4 ottobre 2020) Se ilversione classica, con partecipanti sconosciuti (almeno in origine), di per sé è un gioco ma mica tanto, ilVip, considerate le tipologie dei concorrenti che spaziano da quelli che devono mostrare al mondo che sono ancora vivi, a quelli che devono far sapere che comunque esistono, è diventato davvero un ottimo laboratorio di studio per l’ambito dello spettacolo ma pure per “Quarto grado”. Nel senso che più che talenti differentientrano psicosi variegate. I dubbi sul vittimismo esasperato didelhanno cominciato ad esempio a trovare conferme quando alcune circostanze l’hanno smascherata. Al punto che nell’ultima puntata il coro ...

