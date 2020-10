Viterbese-Avellino | le probabili formazioni | novità in difesa per i lupi

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo il rinvio della prima di campionato contro la Turris, l’sfida questa sera (ore 20.45), lain trasferta. “Mi aspetto una risposta da squadra vera“. E’ stato questo il mantra annunciato dal tecnico Piero Braglia alla vigilia. Per l’occasione il tecnico confermerà il 3-5-2 con qualche novità dall’inizio. Conferma tra i pali per Forte; esordio dal primo minuto per Silvestri che agirà incon Miceli e Rocchi; le fasce saranno presidiate da Ciancio a destra e Tito sul versante opposto con Aloi, De Francesco e D’Angelo (favorito nel ballottaggio con Bruzzo). L’ex Reggina ha recuperato dal problemino accusato domenica scorsa. In attacco Santaniello farà coppia con Maniero con ...