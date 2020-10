Vincenzo De Luca | “Nessun controllo delle forze dell’ordine | è uno scandalo nazionale”

Leggi su sportface

(Di sabato 3 ottobre 2020) “Rilevo come unonazionale l’assenza totale di controlli da parteordine per il rispettoordinanze in materia di contrasto al Covid emesse dal governo centrale e da quello regionale. In queste condizioni convivere con il Covid per altri dieci mesi diventa un suicidio”. Lo ha detto il governatore della CampaniaDe, visibilmente infuriato per quanto accaduto in questi ultimi giorni in cui ha rilevato un minore– anzi, nullo – da partedell’ordine in merito al rispettoordinanze per il contrasto all’emergenza coronavirus: “Ledell’ordine sono scomparse dall’Italia, o ...