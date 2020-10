Valeria Golino: «Finalmente sono un’antagonista» (Di sabato 3 ottobre 2020) C’è chi ama dividere il mondo in categorie: bianco / nero; bello / brutto; amico / nemico. Poi ci sono persone come Valeria Golino, capace come pochi di abitare le contraddizioni. Una carriera spettacolare la sua, qualcosa come novanta film da interprete tra autorialità e blockbuster, diretta da cineasti diversi per stile, cultura e genere che le hanno cucito addosso ruoli agli antipodi: borghese e proletaria, passionale e calcolatrice, femme fatale e anima fragile, trasgressiva e allineata. Valeria Golino story sfoglia la gallery ... Leggi su iodonna (Di sabato 3 ottobre 2020) C’è chi ama dividere il mondo in categorie: bianco / nero; bello / brutto; amico / nemico. Poi cipersone come, capace come pochi di abitare le contraddizioni. Una carriera spettacolare la sua, qualcosa come novanta film da interprete tra autorialità e blockbuster, diretta da cineasti diversi per stile, cultura e genere che le hanno cucito addosso ruoli agli antipodi: borghese e proletaria, passionale e calcolatrice, femme fatale e anima fragile, trasgressiva e allineata.story sfoglia la gallery ...

_lallero_serena : È ottobre. Ufficialmente il mese dell'uscita del film con Valeria Golino. #ottobre #lasciamiandare - _lallero_serena : Mesi e mesi a parlare di cinema, di Venezia, della filmografia di Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi, di libri… - desiotimor7 : @Frederi22096458 ...ho già scritto, mi ripeto, ma a me nell'ultima foto non mi sembra la mano di Adèle, piuttosto q… - desiotimor7 : @HoaTruo79364329 Non sono sicura che nell'ultima foto sulla spalla si Noèmie ci sia la mano fi Adèle. Sembra la mano di Valeria Golino. - serenarossi_com : RT @WarnerBrosIta: Interpretato da @StefanoAccorsi_, Valeria Golino, Maya Sansa e @serenarossi_com. Non perdere il thriller psicologico #L… -

Ultime Notizie dalla rete : Valeria Golino Valeria Golino: «Finalmente sono un'antagonista» Io Donna Il nome del figlio: trama, recensione, cast, scheda tecnica e trailer

Trama, recensione, cast, scheda tecnica e trailer del film di Francesca Archibugi Il nome del figlio, con Alessandro Gassmann ...

Torna il Social world film forum a Vico: premi alla carriera per Arana, Storaro e Martone

Un’edizione speciale per il decennale, per salvare il rapporto tra pubblico e cinema. Dal 6 all’11 ottobre a Vico Equense torna il Social World Film Festival, la Mostra Internazionale del Cinema Socia ...

Trama, recensione, cast, scheda tecnica e trailer del film di Francesca Archibugi Il nome del figlio, con Alessandro Gassmann ...Un’edizione speciale per il decennale, per salvare il rapporto tra pubblico e cinema. Dal 6 all’11 ottobre a Vico Equense torna il Social World Film Festival, la Mostra Internazionale del Cinema Socia ...