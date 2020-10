Trump in ospedale: 'Ha febbre e tosse'. Altri contagi fra i membri dello staff (Di sabato 3 ottobre 2020) Il presidente Usa si trova in un ospedale militare dove rimarrà alcuni giorni, dopo essere risultato positivo al coronavirus insieme alla first lady Melania. Il presidente che - avrebbe febbre e tosse ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 3 ottobre 2020) Il presidente Usa si trova in unmilitare dove rimarrà alcuni giorni, dopo essere risultato positivo al coronavirus insieme alla first lady Melania. Il presidente che - avrebbe...

Agenzia_Ansa : #Covid, #Trump ricoverato in ospedale per precauzione, non ci sarà un trasferimento di poteri al vicepresidente Pen… - Agenzia_Ansa : #Covid: #Trump trasportato in ospedale. La Casa Bianca: 'Ci resterà alcuni giorni su consiglio dei medici come mi… - Agenzia_Ansa : Trump ricoverato in ospedale per il coronavirus, trasferito in elicottero. Rinviate o virtuali le prossime tappe de… - Omo_Neri : @ClaudioPace @pbecchi Trump è in ospedale. - AdriMCMLXI : RT @kappaespada: Una domanda semplice ai negazionisti di Twitter: come mai, se il virus non esiste ed è solo una banale influenza, hanno ri… -