Terremoto in Italia, 11 scosse in poche ore: gente in strada (Di sabato 3 ottobre 2020) Alle 16.09. Epicentro a 2 km da Scapoli, dove in giornata si sono verificati altri due episodi più lievi. SCAPOLI. Trema la terra nella Valle del Volturno. Alle ore 16.09 di oggi una scossa di 3.1 gradi Richter (profondità 10 km) si è verificata con epicentro a 2 chilometri da Scapoli, come riportato sul sito dell'Istituto azionale di Geofisica e Vulcanologia. (Continua...) Il Terremoto è stato avvertito, ma non si segnalano danni a persone o cose. La gente si è riversata in strada. Si tratta della terza scossa della giornata: circa mezz'ora prima, alle 15.35, un fenomeno più lieve, con magnitudo 2.3, si era verificato alle stesse coordinate. Stamani il primo episodio, alle 7.28, di 2.2 gradi Richter. (Continua...) Aggiornamento delle 18.30: 11 sin qui le scosse ...

