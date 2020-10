Sassuolo-Crotone, Locatelli: “Abbiamo dato un segnale al campionato” (Di sabato 3 ottobre 2020) “Era fondamentale vincere per dare un segnale al campionato, siamo contenti e soddisfatti. È stata una partita difficile e sporca ma dobbiamo vincere queste partite che per noi sono le più importanti“. Così Manuel Locatelli dopo la vittoria del Sassuolo per 4-1 ai danni del Crotone. “Non ci poniamo limiti ma sappiamo che dobbiamo lavorare tanto, siamo un bel gruppo e siamo tutti uniti – ha aggiunto il centrocampista del Sassuolo, quest’oggi a segno, ai microfoni di Sky Sport -. Io uomo mercato? Questo mi spinge a fare ancora di più. In passato ho già avuto delle responsabilità ma ora sono ancor più meritate perché sono più maturo e lavoro ogni giorno con grande consapevolezza. Sono felice di rimanere al ... Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) “Era fondamentale vincere per dare unal campionato, siamo contenti e soddisfatti. È stata una partita difficile e sporca ma dobbiamo vincere queste partite che per noi sono le più importanti“. Così Manueldopo la vittoria delper 4-1 ai danni del. “Non ci poniamo limiti ma sappiamo che dobbiamo lavorare tanto, siamo un bel gruppo e siamo tutti uniti – ha aggiunto il centrocampista del, quest’oggi a segno, ai microfoni di Sky Sport -. Io uomo mercato? Questo mi spinge a fare ancora di più. In passato ho già avuto delle responsabilità ma ora sono ancor più meritate perché sono più maturo e lavoro ogni giorno con grande consapevolezza. Sono felice di rimanere al ...

