Sabato 3 Ottobre 2020 Sky Cinema HD, Starman (Di sabato 3 ottobre 2020) Petra Ep3 - Messaggi dell'oscuritàaola Cortellesi in 4 storie in giallo dirette da Maria Sole Tognazzi. In un pacco recapitato all'ispettore Petra c'e' un pene reciso chirurgicamente: minaccia o richiesta d'aiuto?(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301)StarmanIl docufilm... Leggi su digital-news (Di sabato 3 ottobre 2020) Petra Ep3 - Messaggi dell'oscuritàaola Cortellesi in 4 storie in giallo dirette da Maria Sole Tognazzi. In un pacco recapitato all'ispettore Petra c'e' un pene reciso chirurgicamente: minaccia o richiesta d'aiuto?(SKYUNO HD ore 21.15/canale 301)Il docufilm...

giroditalia : Domani, sabato 3 ottobre, Bell'Italia sarà in edicola e in digital edition in regalo insieme a @Gazzetta_it con uno… - Museo_MAXXI : Per #ChangeFestival sabato 3 ottobre, alle 18:00, @ellyesse e @francesca_bria dialogano insieme a @paterna_davide e… - PediciniM5S : Domani seguite l'intervista, in collegamento video, con il giornalista d’inchiesta Maurizio Martucci su 'Casa del s… - Pierfanze208 : RT @MariellaMioBea: Grazie @mgmaglie per essere stata così vicina al mio Capitano @matteosalvinimi stasera in maniera cosi' umana e dolce c… - lupita_nave_da : RT @RaiUno: 'Quando tutto sembra crollare, l'unico modo per capire cosa hai perso è continuare a cercare...' #IoTiCercherò sabato 3 e domen… -