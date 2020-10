Roma, Perotti è partito per Istanbul: firmerà con il Fenerbahce (Di sabato 3 ottobre 2020) Roma - Dopo quattro anni intensi, tra gol decisivi per la qualificazione alla Champions e tanti infortuni , Diego Perotti l ascia la Roma per tentare una nuova avventura in Turchia. Questa mattina ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 ottobre 2020)- Dopo quattro anni intensi, tra gol decisivi per la qualificazione alla Champions e tanti infortuni , Diegol ascia laper tentare una nuova avventura in Turchia. Questa mattina ...

DiMarzio : #ASRoma, Perotti al #Fenerbahce: operazione ai dettagli - salvione : Roma, Perotti è partito per Istanbul: firmerà con il Fenerbahce - sportli26181512 : #Roma, Perotti è partito per Istanbul: firmerà con il Fenerbahce: L'attaccante argentino lascia il club giallorosso… - GsSargenti : @P_Rocchetti87 Paolo guardami negli occhi. Ma callejon non è proprio pensabile? Cioè ha un accordo con la viola a m… - Enneicikappa : @gizzo97 Nulla da togliere a Perotti, che a differenza degli altri esuberi il suo a Roma lo ha ampiamente fatto. Ot… -