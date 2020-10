PSG, Leonardo bacchetta Tuchel: “Chi non è felice vada pure via, non abbiamo bisogno di queste persone” (Di sabato 3 ottobre 2020) Tuchel deve rispettare il club per cui lavora.queste alcune delle parole rilasciate dal direttore sportivo del PSG Leonardo, intervenuto pubblicamente per dare un importante lavata di capo al tecnico dei parigini Thomas Tuchel. L'allenatore tedesco con un passato al Borussia Dortmund, aveva negli scorsi giorni criticato in maniera anche piuttosto evidente la campagna acquisti portata a termine dalla società del patron Al-Khelaifi e proprio dal Ds Leonardo. Quest'ultimo, infatti, ha poi replicato al termine della sfida di Ligue 1 vinta dai francesi contro l'Angers il risultato di 6-1: "Non abbiamo apprezzato affatto le parole di Tuchel. Se qualcuno non è felice, se decide di restare, deve rispettare ... Leggi su mediagol (Di sabato 3 ottobre 2020)deve rispettare il club per cui lavora.alcune delle parole rilasciate dal direttore sportivo del PSG, intervenuto pubblicamente per dare un importante lavata di capo al tecnico dei parigini Thomas. L'allenatore tedesco con un passato al Borussia Dortmund, aveva negli scorsi giorni criticato in maniera anche piuttosto evidente la campagna acquisti portata a termine dalla società del patron Al-Khelaifi e proprio dal Ds. Quest'ultimo, infatti, ha poi replicato al termine della sfida di Ligue 1 vinta dai francesi contro l'Angers il risultato di 6-1: "Nonapprezzato affatto le parole di. Se qualcuno non è, se decide di restare, deve rispettare ...

Mediagol : #PSG, #Leonardo bacchetta #Tuchel: “Chi non è felice vada pure via, non abbiamo bisogno di queste persone” - Mediagol : #Psg, Leonardo bacchetta Tuchel: 'Chi non è felice vada pure via, non abbiamo bisogno di queste persone'… - FcInterNewsit : Scontro Psg-Tuchel sul mercato, Leonardo: 'Non possiamo accettare certe parole, valuteremo' - MilanWorldForum : Polveriera PSG. Leo vs Tuchel. Le news -) - PSG24hours : RT @RaiSport: ?? #Psg: #Leonardo bacchetta #Tuchel: 'Rispetti il club' Il tecnico aveva criticato apertamente la campagna acquisti del #clu… -