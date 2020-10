No Time To Die è stato rimandato: il film con Daniel Craig uscirà nel 2021 (Di sabato 3 ottobre 2020) MGM e Universal Pictures hanno ufficialmente posticipato l’uscita di No Time To Die, la nuova avventura di James Bond. Inizialmente, la pellicola sarebbe dovuta arrivare al cinema durante il mese di aprile del 2020, ma – a causa della pandemia Covid-19 – il lancio è stato poi spostato a novembre 2020. Considerando l’attuale situazione ancora molto incerta, la produzione ha preferito rimandare ancora una volta No Time To Die, che dovrebbe uscire il 2 aprile 2021. Daniel Craig interpreta James Bond (Universal Pictures).La decisione di rinviare questo atteso lungometraggio è legata ovviamente al periodo in cui ci troviamo: molte sale cinematografiche in tutto il mondo sono ancora chiuse e i film lanciati durante le ... Leggi su optimagazine (Di sabato 3 ottobre 2020) MGM e Universal Pictures hanno ufficialmente posticipato l’uscita di NoTo Die, la nuova avventura di James Bond. Inizialmente, la pellicola sarebbe dovuta arrivare al cinema durante il mese di aprile del 2020, ma – a causa della pandemia Covid-19 – il lancio èpoi spoa novembre 2020. Considerando l’attuale situazione ancora molto incerta, la produzione ha preferito rimandare ancora una volta NoTo Die, che dovrebbe uscire il 2 aprileinterpreta James Bond (Universal Pictures).La decisione di rinviare questo atteso lungometraggio è legata ovviamente al periodo in cui ci troviamo: molte sale cinematografiche in tutto il mondo sono ancora chiuse e ilanciati durante le ...

UniversalPicsIt : MGM, Universal e i produttori di Bond, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, oggi hanno annunciato che l’uscita di… - tveffe : News / Come era prevedibile l'uscita del nuovo film di @007 'No Time to Die' è stata nuovamente spostata questa vol… - bianca_caimi : RT @RepSpettacoli: James Bond, rimandata (di nuovo) l'uscita di 'No Time to Die' - HDblog : No Time To Die: ancora un rinvio per il nuovo 007 - AntonelloSanti1 : @RepSpettacoli @repubblica Beh, ora come ora, dovrebbe essere 'That's time ti die' quindi meglio rimandare.... -