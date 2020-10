Napoli | il colpo Bakayoko è ad un passo | fondamentale la chiamata di Rino Gattuso

(Di sabato 3 ottobre 2020) Tiémouésarà un nuovo calciatore del. È questa la notizia che circola nelle ultime ore, con il centrocampista del Chelsea che potrebbe ben presto fare approdo in Italia per sostenere le visite mediche con gli azzurri, forse già in giornata. Conilaggiunge un tassello importante al suo centrocampo, un calciatore … L'articolo, ilè ad unladi

ACM1899__ : RT @Claudio69_: Vi spiego il giornalismo italiano: - #Bakayoko al #Napoli: grande colpo x un giocatore di alto livello, top nel ruolo. -… - STOCALCIO1 : ??? La #fiorentina si prepara al colpo in attacco: infatti si sta trattando con il #Napoli per #Milik. L'accordo con… - Massimo9456 : RT @Claudio69_: Vi spiego il giornalismo italiano: - #Bakayoko al #Napoli: grande colpo x un giocatore di alto livello, top nel ruolo. -… - battitomilan7 : RT @Claudio69_: Vi spiego il giornalismo italiano: - #Bakayoko al #Napoli: grande colpo x un giocatore di alto livello, top nel ruolo. -… - Claudio69_ : Vi spiego il giornalismo italiano: - #Bakayoko al #Napoli: grande colpo x un giocatore di alto livello, top nel ru… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli colpo

Fra ritorni dai prestiti e nuovi acquisti, l'Inter si è ritrovata di colpo con una rosa molto ampia e il lavoro ... e il tentativo di accordo con il Napoli per Vecino. Liberare spazio nella rosa era ...Sono ore d'attesa a Napoli, sì per i tamponi ma anche per quanto riguarda il mercato. Ultimi colpi per rinforzare la rosa e sfoltirla allo stesso tempo. L'obiettivo principale del ds Giuntoli è in que ...