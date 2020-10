Milan-Spezia, Pioli: “Partita insidiosa. Non siamo stanchi, è pur sempre inizio stagione” (Di sabato 3 ottobre 2020) “Il Milan tanto stanco in Portogallo non l’ho visto, siamo andati sotto ma abbiamo recuperato la gara al centoventesimo minuto, non possiamo essere al 100% a inizio stagione. Lo saremo tra poco e poi ora arriva la sosta per tirare il fiato”. Lo ha detto l’allenatore del Milan Stefano Pioli nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia in programma domenica a San Siro. Il tecnico rossonero teme l’avversario ligure: “Lo Spezia tiene bene il campo e vuole giocare al calcio, ha un centravanti che sta facendo gol importanti, gara da affrontare con serietà e lucidità e precisione tecnica, con Rio Ave non abbiamo giocato la nostra gara migliore. Lo Spezia ha ... Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) “Iltanto stanco in Portogallo non l’ho visto,andati sotto ma abbiamo recuperato la gara al centoventesimo minuto, non posessere al 100% astagione. Lo saremo tra poco e poi ora arriva la sosta per tirare il fiato”. Lo ha detto l’allenatore delStefanonel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro loin programma domenica a San Siro. Il tecnico rossonero teme l’avversario ligure: “Lotiene bene il campo e vuole giocare al calcio, ha un centravanti che sta facendo gol importanti, gara da affrontare con serietà e lucidità e precisione tecnica, con Rio Ave non abbiamo giocato la nostra gara migliore. Loha ...

