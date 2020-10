Milan, Pioli su Hauge: «Fisicamente sta meglio degli altri» (Di sabato 3 ottobre 2020) Stefano Pioli ha parlato del neo acquisto del Milan Jens Petter Hauge Stefano Pioli, allenatore del Milan, durante la conferenza stampa di vigilia in vista della partita contro lo Spezia ha parlato anche del neo acquisto Jens Petter Hauge. «Hauge l’abbiamo conosciuto ieri, dal punto di vista fisico sta bene e forse anche meglio degli altri visto che viene da un campionato già iniziato da diverso tempo. Può essere della gara domani». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Stefanoha parlato del neo acquisto delJens PetterStefano, allenatore del, durante la conferenza stampa di vigilia in vista della partita contro lo Spezia ha parlato anche del neo acquisto Jens Petter. «l’abbiamo conosciuto ieri, dal punto di vista fisico sta bene e forse anchevisto che viene da un campionato già iniziato da diverso tempo. Può essere della gara domani». Leggi su Calcionews24.com

