Milan, Pioli: "Ho sentito Ibrahimovic, sta bene. Hauge? Può giocare" (Di sabato 3 ottobre 2020) MilanO - Non c'è tempo di fermarsi a rifiatare per il Milan che, dopo aver concluso il percorso di qualificazione all'Europa League, torna a giocare in campionato, domani, contro lo Spezia al Meazza: "... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 ottobre 2020)O - Non c'è tempo di fermarsi a rifiatare per ilche, dopo aver concluso il percorso di qualificazione all'Europa League, torna ain campionato, domani, contro lo Spezia al Meazza: "...

AntoVitiello : #Pioli all'Ansa' 'E' un girone equilibrato ma non facile. I nostri avversari occupano i primi due posti nei loro ri… - carlolaudisa : Una maratona incredibile e il #Milan torna in #EuropaLeague dopo 24 rigori. La banda di #Pioli non si ferma più - DiMarzio : '#Hauge sarà convocato, per l'attacco deciderò all'ultimo. #Ibra? Gli facciamo gli auguri, ma senza dire quanti ann… - Gazzetta_it : #Milan, #Pioli lancia #Hauge: 'Potrebbe giocare dall'inizio. Attenzione allo #Spezia' - sportli26181512 : Pioli su Kessie: 'Ha avuto un leggero infortunio, lo valuterò oggi': Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia… -