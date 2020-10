Matteo Salvini a Catania per il caso Gregoretti: “Deciderò se parlare o meno” (Di sabato 3 ottobre 2020) Fonte: google.itOggi a Catania si terrà l’udienza preliminare per Matteo Salvini per il caso dei 113 migranti salvati dalla nave Gregoretti, il processo per il quale è accusato di sequestro di persona. Così l’ex ministro si pronuncia “Sono tranquillo, penso di avere fatto il mio dovere. Ho totale fiducia nella giustizia italiana. Domani davanti al Gup non parlerò. Abbiamo scritto che abbiamo salvato vite, non si è fatto male nessuno e non si è ferito nessuno e dato l’onore all’Italia, rispettato le leggi e svegliato l’Europa”. In una nota della Lega si precisa inoltre che “solo domani Matteo Salvini deciderà se e quando parlare davanti al giudice e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 ottobre 2020) Fonte: google.itOggi asi terrà l’udienza preliminare perper ildei 113 migranti salvati dalla nave, il processo per il quale è accusato di sequestro di persona. Così l’ex ministro si pronuncia “Sono tranquillo, penso di avere fatto il mio dovere. Ho totale fiducia nella giustizia italiana. Domani davanti al Gup non parlerò. Abbiamo scritto che abbiamo salvato vite, non si è fatto male nessuno e non si è ferito nessuno e dato l’onore all’Italia, rispettato le leggi e svegliato l’Europa”. In una nota della Lega si precisa inoltre che “solo domanideciderà se e quandodavanti al giudice e ...

Rinaldi_euro : Peter Gomez a L'aria che tira: 'Salvini a processo per la Gregoretti? Si scoprirà che ha fatto ciò che poteva fare' - La7tv : #tagada Nicola Fratoianni sulle argomentazioni di Matteo Salvini sul caso #Gregoretti in vista del processo di Cata… - Fontana3Lorenzo : Gli italiani che scelgono e amano la libertà, saranno con noi domani a #Catania per supportare Matteo Salvini, “col… - folfra : RT @GenCar5: Lunedì a Palazzo Chigi @GiuseppeConteIT consegnerà il permesso di soggiorno a Cinthia Daniel, vedova di Thomas, lavoratore imm… - Sandro16611824 : RT @Alesidcomo: Siamo a Catania in tantissimi per dimostrare affetto e sostegno a Matteo Salvini, Ministro Straordinario, che ha ascoltato… -