Mattarella: 'Preoccupato per l'aumento dei contagi da Covid' (Di sabato 3 ottobre 2020) Nel Cortile d'Onore del Palazzo del Quirinale, che ospita il concerto per i 700 anni della morte di Dante, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sceglie di celebrare 'il poeta italiano e ... Leggi su leggo (Di sabato 3 ottobre 2020) Nel Cortile d'Onore del Palazzo del Quirinale, che ospita il concerto per i 700 anni della morte di Dante, il presidente della Repubblica Sergiosceglie di celebrare 'il poeta italiano e ...

alipasto : RT @alipasto: @fattoquotidiano Ma vaffanculo Mattarella, dovresti essere preoccupato per la giustizia per la scuola che questo governo da t… - alipasto : @fattoquotidiano Ma vaffanculo Mattarella, dovresti essere preoccupato per la giustizia per la scuola che questo go… - Mariate48641882 : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, Mattarella: 'Preoccupato per l'aumento del ritmo del contagio': 'Non posso tacere la preoccupazione per L'au… - KoenigLaurin : @marco_gervasoni Mattarella è preoccupato di esistere... - GiusPecoraro : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, Mattarella: 'Preoccupato per l'aumento del ritmo del contagio': 'Non posso tacere la preoccupazione per L'au… -