Maltempo: a Milano alberi caduti nella notte, Seveso e Lambro sotto controllo (Di sabato 3 ottobre 2020) Milano, 3 ott. (Adnkronos) - Lavoro intenso dei vigili del fuoco di Milano per le forti piogge e il vento che ha colpito la città e gran parte del Nord Italia nelle ultime 24 ore. Gli acquazzoni ripetuti hanno fatto cadere molti alberi e piante: dalla centrale operativa dei vigili del fuoco spiegano che le squadre sono ancora al lavoro su piccoli interventi, nonostante il Maltempo in mattinata si sia placato. I sottopassi e i due fiumi cittadini, Seveso e Lambro, sono sotto controllo anche se, spiega l'assessore comunale Marco Granelli, i loro livelli "sono in graduale aumento per le piogge intense che ci sono state e stanno continuando soprattutto a nord". Al momento sono comunque "ancora a livelli distanti dall'esondazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020), 3 ott. (Adnkronos) - Lavoro intenso dei vigili del fuoco diper le forti piogge e il vento che ha colpito la città e gran parte del Nord Italia nelle ultime 24 ore. Gli acquazzoni ripetuti hanno fatto cadere moltie piante: dalla centrale operativa dei vigili del fuoco spiegano che le squadre sono ancora al lavoro su piccoli interventi, nonostante ilin mattinata si sia placato. Ipassi e i due fiumi cittadini,, sonoanche se, spiega l'assessore comunale Marco Granelli, i loro livelli "sono in graduale aumento per le piogge intense che ci sono state e stanno continuando soprattutto a nord". Al momento sono comunque "ancora a livelli distanti dall'esondazione ...

LevatiSirio : ho il sogno di andare a lavoro in barca, a milano, ma per canali mica sui viali. #3ottobre #maltempo - rep_milano : Maltempo, 150 interventi dei vigili del fuoco, Seveso e Lambro entro gli argini [di ILARIA CARRA] [aggiornamento de… - mattagianfranco : RT @LuceverdeMilano: ??#Treni ? #Maltempo - Linea convenzionale Torino - Milano traffico ?? sospeso per danni alla linea ferroviaria causati… - PiemonteInforma : RT @ProCivPiemonte: @regionepiemonte #allertameteoPIE causa #maltempo interruzione dell'autostrada Torino Milano all'altezza di Balocco (V… - LuceverdeMilano : ??#Treni ? #Maltempo - Linea convenzionale Torino - Milano traffico ?? sospeso per danni alla linea ferroviaria causa… -