M5S, Fico "Scissione? Non sono preoccupato"

NAPOLI (ITALPRESS) – "Venti di scissione nel M5s? No, non sono preoccupato, ognuno può esprimere le proprie opinioni, l'importante è dibattere". Così il presidente della Camera ed esponente del M5s, Roberto Fico, risponde a margine di una iniziativa a Napoli. "Va bene discutere ma in tranquillità. Ci sono due strade, quella in cui la maggioranza il Governo vanno avanti, e quella del giusto dibattito all'interno del movimento", aggiunge. A chi gli chiede un commento sull'ipotesi che la piattaforma libera e gratuita 'Open Rousseaù possa soppiantare all'interno del Movimento l'utilizzo della piattaforma Rousseau di Davide Casaleggio, Fico replica: "Dove sta questa nuova piattaforma?". "Credo che in questo periodo difficile, con tutte le

