M5s, Fico: 'Non sono preoccupato per possibili scissioni' (Di sabato 3 ottobre 2020) Non si placa lo scontro tra governisti e ribelli dopo le critiche di Di Battista che aveva parlato di alleanza del Pd come la 'morte nera'. Il presidente della Camera prova a mettere all'angolo Di ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 3 ottobre 2020) Non si placa lo scontro tra governisti e ribelli dopo le critiche di Di Battista che aveva parlato di alleanza del Pd come la 'morte nera'. Il presidente della Camera prova a mettere all'angolo Di ...

Notiziedi_it : M5S, Fico “Scissione? Non sono preoccupato” - nicola_vecchio : RT @SecolodItalia1: Di Battista prepara la scissione e Fico fa lo struzzo: «Nel M5S si discute senza problemi» - SecolodItalia1 : Di Battista prepara la scissione e Fico fa lo struzzo: «Nel M5S si discute senza problemi» - nestquotidiano : M5S, Fico “Scissione? Non sono preoccupato” - Adnkronos : #M5S, #Fico: 'Scissione? Non sono preoccupato' -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Fico M5S, Fico: "Crisi inevitabile, ora struttura collegiale e stop capi" Adnkronos M5S, Fico "Scissione? Non sono preoccupato"

NAPOLI (ITALPRESS) - "Venti di scissione nel M5s? No, non sono preoccupato, ognuno puo' esprimere le proprie opinioni, l'importante e' dibattere". Cosi' il presidente della Camera ed esponente del M5s ...

Comunali Napoli, Fico: «Serve tavolo nazionale». E de Magistris: aperti dialogo ma pronti andare soli

Il sindaco: «Abbiamo amministrativo questa città in discontinuità con quei partiti che oggi stanno dialogando». E il presidente della Camera: «Discutiamo di progetti» ...

NAPOLI (ITALPRESS) - "Venti di scissione nel M5s? No, non sono preoccupato, ognuno puo' esprimere le proprie opinioni, l'importante e' dibattere". Cosi' il presidente della Camera ed esponente del M5s ...Il sindaco: «Abbiamo amministrativo questa città in discontinuità con quei partiti che oggi stanno dialogando». E il presidente della Camera: «Discutiamo di progetti» ...