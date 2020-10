Luca Argentero e la sua compagna, Cristina Marino: per lui e la dolce metà è stata un’estate magica (Di sabato 3 ottobre 2020) La pausa shopping in via Montenapoleone, a Milano, in formato famiglia: da quando sono diventati genitori, Luca Argentero e la sua compagna, Cristina Marino, non si separano mai dalla loro bebè, Nina Speranza, nata lo scorso 20 maggio. T-shirt bianca e bermuda, l’attore non vorrebbe mai staccarsi dalla figlia: portarla tra le braccia cancella dal suo volto qualsiasi preoccupazione o stress, donando il sorriso. Lui è anche fiero di essere diventato uno specialista nella guida del passeggino (purché dentro ci sia Nina Speranza): lo porta con sé anche quando si avvicina alle vetrine della boutique di orologi e gioielli di lusso Pisa Orologeria, dove entra per fare un acquisto. Poi, finito lo shopping, la coppia si ferma per un caffè nel bar del cinque stelle Palazzo ... Leggi su aciclico (Di sabato 3 ottobre 2020) La pausa shopping in via Montenapoleone, a Milano, in formato famiglia: da quando sono diventati genitori,e la sua, non si separano mai dalla loro bebè, Nina Speranza, nata lo scorso 20 maggio. T-shirt bianca e bermuda, l’attore non vorrebbe mai staccarsi dalla figlia: portarla tra le braccia cancella dal suo volto qualsiasi preoccupazione o stress, donando il sorriso. Lui è anche fiero di essere diventato uno specialista nella guida del passeggino (purché dentro ci sia Nina Speranza): lo porta con sé anche quando si avvicina alle vetrine della boutique di orologi e gioielli di lusso Pisa Orologeria, dove entra per fare un acquisto. Poi, finito lo shopping, la coppia si ferma per un caffè nel bar del cinque stelle Palazzo ...

blogtivvu : #GFVip, Myriam Catania svela perché è finito il matrimonio con Luca Argentero - Vale41229116 : @Z4YNISHOLY Farnesi,Alessandro Preziosi,Luca Ward,Luca Argentero,Claudio Bisio; Attrici:Meryl Streep,Anne Hateway,S… - RobRe62 : RT @CorriereBN:Luca Argentero: «Donate, è come bersi un caffè» @corriere - RobRe62 : RT @EliSoglio:L’appello di @Lucaargentero per il@Giorno del #Dono: “Basta un caffè” @CorriereBN - AngelaVillani9 : RT @CorriereBN: Luca Argentero: «Donate, è come bersi un caffè» @corriere -