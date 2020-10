Liverpool, Manè positivo al Covid (Di sabato 3 ottobre 2020) Un altro caso di Covid nel Liverpool. Dopo Thiago Alcantara, stavolta è capitato a Sadio Manè. L’attaccante senegalese ha pochi sintomi ed è già in isolamento. La nota del club: “Sadio Manè è risultato positivo al Covid-19 ed è attualmente in isolamento come richiesto dalle linee guida. L’attaccante ha mostrato lievi sintomi del virus ma si sente in buona salute. Il club continuerà a seguire tutti i protocolli relativi al Covid-19”. L'articolo Liverpool, Manè positivo al Covid ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 ottobre 2020) Un altro caso dinel. Dopo Thiago Alcantara, stavolta è capitato a Sadio Manè. L’attaccante senegalese ha pochi sintomi ed è già in isolamento. La nota del club: “Sadio Manè è risultatoal-19 ed è attualmente in isolamento come richiesto dalle linee guida. L’attaccante ha mostrato lievi sintomi del virus ma si sente in buona salute. Il club continuerà a seguire tutti i protocolli relativi al-19”. L'articolo, ManèalilNapolista.

napolista : #Liverpool, #Manè positivo al Covid Lo comunica il club con una nota ufficiale. Ha lievi sintomi ma si sente in buo… - Monsieur_Mehdi : RT @CorSport: #Mané positivo al #Coronavirus . Il #Liverpool : 'È in isolamento' ?? - SALDP2 : @Gaetano82930703 @Sport_Mediaset Il Napoli ha un contagiato , il Liverpool ha mane e alcantara contagiati e gioca,… - CorSport : #Mané positivo al #Coronavirus . Il #Liverpool : 'È in isolamento' ?? - bianca_caimi : RT @calciomercatoit: +++ #Liverpool - UFFICIALE ?? #Mane positivo al #coronavirus +++ -