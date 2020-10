Juventus, Khedira non vuole rescindere: può restare fino a gennaio (Di sabato 3 ottobre 2020) La Juventus è concentrata sul mercato in uscita, i bianconeri hanno trovato l’accordo con il Rennes per la cessione di Rugani (il giocatore è già in Francia per le visite mediche) e sperano di piazzare nelle prossime ore anche Douglas Costa e Mattia De Sciglio. In ballo poi la rescissione contrattuale di Sami Khedira. Proprio … L'articolo Juventus, Khedira non vuole rescindere: può restare fino a gennaio Leggi su dailynews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Laè concentrata sul mercato in uscita, i bianconeri hanno trovato l’accordo con il Rennes per la cessione di Rugani (il giocatore è già in Francia per le visite mediche) e sperano di piazzare nelle prossime ore anche Douglas Costa e Mattia De Sciglio. In ballo poi la rescissione contrattuale di Sami. Proprio … L'articolonon: può

