Juventus, due membri dello staff positivi: squadra in isolamento fiduciario (Di sabato 3 ottobre 2020) Due membri dello staff della Juventus sono positivi al Covid-19: nessun calciatore e collaboratori di Pirlo però sono coinvolti. Match contro il Napoli non a rischio Non sembra esserci pace per il Coronavirus nella Serie A. Dopo la notizia di un nuovo caso di positività del centrocampista Elmas del Napoli, anche la Juventus deve fare i conti con due casi di contagio. Di seguito, il comunicato del club pubblicato pochi minuti fa: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di due membri dello staff. Non si tratta né di calciatori né di ... Leggi su zon (Di sabato 3 ottobre 2020) Duedellasonoal Covid-19: nessun calciatore e collaboratori di Pirlo però sono coinvolti. Match contro il Napoli non a rischio Non sembra esserci pace per il Coronavirus nella Serie A. Dopo la notizia di un nuovo caso dità del centrocampista Elmas del Napoli, anche ladeve fare i conti con due casi di contagio. Di seguito, il comunicato del club pubblicato pochi minuti fa: “Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa latà al Covid 19 di due. Non si tratta né di calciatori né di ...

JuventusTV : ??? «Abbiamo tanto entusiasmo» L'analisi di @13Szczesny13 dopo le prime due giornate di campionato ?? On demand, q… - JuventusTV : #DeWinter al centro della Juventus #Under19 ???? Il difensore belga, titolare nelle prime due giornate di campiona… - ZZiliani : Un nuovo scandalo arriva a oscurare il caso Suarez-Juventus: Sensi (Inter) sul monopattino in due con la fidanzata.… - GandalfIl : RT @DiMarzio: #SerieA | #Juventus, due positivi nello staff: il comunicato del club bianconero - petersenjoe : Due positivi nello staff della #Juventus. Chi essi siano se un raccattapalle e un #CR7 qualsiasi non lo sappuamo. I… -