Highlights Djokovic-Galan 6-0 6-3 6-2 | Roland Garros 2020 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 3 ottobre 2020) Glidel match tra Novake Daniel Elahi, match valevole per il terzo turno del, in cui il serbo non ha avuto alcun problema a sbarazzarsi del colombiano, demolendolo in tre set 6-0 6-3 6-2 e conquistando l’accesso agli ottavi di finale dove incontrerà Karen Khachanov.