Ghiande decorative fai da te | un addobbo fantastico riciclando gusci di uova

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 3 ottobre 2020) Volete addobbare i vostri alberi di Natale con qualcosa di super luccicante, realizzato con le vostre mani? Potete creare delle, con delledi legno o in alternativa deidellericiclate. Di seguito tutti i materiali che vi serviranno e le indicazioni per poterle fare. Materiali per poter realizzare delleAvrete bisogno di: Alcunedi legno o deidelleinteri Delle pigne Dello spago Un paio di cesoie da giardino ed un paio di forbici Un righello e una matita Colla a caldo Colla vinilica ed un pennello Glitter dorati Glitter di colore marrone scuro. Per realizzare questo progetto a basso costo, viene consigliato di utilizzare i ...