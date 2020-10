“Forza Etna”. Vauro, vergogna senza fine: Salvini a processo a Catania? Insultato in una vignetta insieme a tutti i leghisti (Di sabato 3 ottobre 2020) L'udienza preliminare del processo a Matteo Salvini per il presunto sequestro di persona di 131 migranti a bordo della nave Gregoretti è stata accolta in maniera particolare da Marco Travaglio. Nel suo editoriale il direttore del Fatto Quotidiano sostiene che il segretario della Lega sia riuscito a “buttarla in caciara”, facendo il martire e convocando a Catania i suoi parlamentari e alleati. La grande mobilitazione del centrodestra non è quindi una prova di forza della leadership di Salvini per il Fatto, che non nutre particolare simpatia nei suoi confronti (eufemismo): lo si evince anche dalla vignetta in prima pagina di Vauro, che commenta la presenza dei leghisti a Catania facendo pronunciare proprio all'ex ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) L'udienza preliminare dela Matteoper il presunto sequestro di persona di 131 migranti a bordo della nave Gregoretti è stata accolta in maniera particolare da Marco Travaglio. Nel suo editoriale il direttore del Fatto Quotidiano sostiene che il segretario della Lega sia riuscito a “buttarla in caciara”, facendo il martire e convocando ai suoi parlamentari e alleati. La grande mobilitazione del centrodestra non è quindi una prova di forza della leadership diper il Fatto, che non nutre particolare simpatia nei suoi confronti (eufemismo): lo si evince anche dallain prima pagina di, che commenta la predeifacendo pronunciare proprio all'ex ...

