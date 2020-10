Firenze: al Teatro del Maggio Musicale va in scena il «Nabucco» con Plácido Domingo (Di sabato 3 ottobre 2020) Sul palco anche María José Siri che debutta Abigaille, Fabio Sartori e Alexander Vinogradov; sul podio dell'Orchestra e del Coro del Maggio c'è Paolo Carignani Leggi su firenzepost (Di sabato 3 ottobre 2020) Sul palco anche María José Siri che debutta Abigaille, Fabio Sartori e Alexander Vinogradov; sul podio dell'Orchestra e del Coro delc'è Paolo Carignani

FIRENZE – Domenica 4 ottobre alle 20 debutta al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino il «Nabucco» di Giuseppe Verdi con un protagonista di gran fama: Plácido Domingo. Sono pochi quelli che possono ...

FIRENZE – Domenica 4 ottobre alle 20 debutta al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino il «Nabucco» di Giuseppe Verdi con un protagonista di gran fama: Plácido Domingo. Sono pochi quelli che possono ...«Nabucco» con Domingo – Domenica 4 alle 20 debutta al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (Piazzale Vittorio Gui) il «Nabucco» di Giuseppe Verdi con un protagonista di gran fama, Plácido Domingo, ...