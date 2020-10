Donald Trump | un uomo vestito da Hulk distrugge la sua stella sulla Walk of Fame

Leggi su movieplayer

(Di sabato 3 ottobre 2020) Brutte notizie per: unin costiume daha distrutto la suaof... E no, non era Mark Ruffalo.spacca... Ladiof. Questo quanto successo nelle ultime ore in quel di Hollywood, a pochi giorni dalle elezioni americane. Come ha riportato il sito TMZ - qui potete vedere anche il video - nella giornata di ieri una persona vestita da Incredibilee armata di piccone avrebbe distrutto la lastra dell'Hollywood Blvd. dedicata al Presidente degli stati Uniti, causando dei danni di circa 5.000 dollari. Il Presidente e CEO della Camera di ...