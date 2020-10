Dolore per Elettra Lamborghini, ha dovuto prendere una scelta difficile (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo la gioia del matrimonio per Elettra Lamborghini un momento molto difficile e di grande Dolore per la cantante che ha dovuto prendere una decisione molto dura. Elettra Lamborghini (fonte foto: Instagram, @Elettra mi hermosa)Questo pomeriggio andrà in onda l’intervista di Elettra Lamborghini a Verissimo, a una settimana dalle nozze con Afro Jack la cantante si racconta ai microfoni di Silvia Toffanin. La puntata è stata registrata nei giorni scorsi e lo stato d’animo di Elettra in questo momento è ben diverso. Come condiviso sul suo profilo Instagram ha condiviso alcune storie che hanno molto preoccupato i suoi fan. La cantante ... Leggi su chenews (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo la gioia del matrimonio perun momento moltoe di grandeper la cantante che hauna decisione molto dura.(fonte foto: Instagram, @mi hermosa)Questo pomeriggio andrà in onda l’intervista dia Verissimo, a una settimana dalle nozze con Afro Jack la cantante si racconta ai microfoni di Silvia Toffanin. La puntata è stata registrata nei giorni scorsi e lo stato d’animo diin questo momento è ben diverso. Come condiviso sul suo profilo Instagram ha condiviso alcune storie che hanno molto preoccupato i suoi fan. La cantante ...

poliziadistato : Ci uniamo al grande dolore per la perdita di Rinaldo Challancin, vigile del fuoco volontario, deceduto durante un'o… - GiuseppeConteIT : La morte del sottufficiale della @guardiacostiera Aurelio Visalli, che per salvare una giovane vita ha sacrificato… - DaniloToninelli : Dolore e sgomento per la morte di Aurelio Visalli, il sottufficiale della Guardia Costiera morto in mare a Milazzo… - Foxbat71DAnna : RT @poliziadistato: Ci uniamo al grande dolore per la perdita di Rinaldo Challancin, vigile del fuoco volontario, deceduto durante un'opera… - interstellaer : vai a capire se jude law sta letteralmente morendo dal dolore dopo aver scavato per un'ora e aver trascinato una ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Dolore per Dolore e sgomento all'Inps di Brindisi per la morte di Eleonora: "Siamo sconvolti" BrindisiOggi Ratched: La recensione della serie Netflix di Ryan Murphy

Ratched è la nuova serie horror/thriller disponibile su Netflix, creata da Evan Romansky e Ryan Murphy. Questa è la nostra recensione.

Avigliano, addio a Valter Bianconi. Il sindaco Conti:«E' una tragedia. Perdiamo un amico e un pilastro della Pro Loco».

AVIGLIANO UMBRO - Un risveglio listato a lutto per il paese che oggi è costretto a dire addio a Valter Bianconi. Cinquantanove anni, impiegato Ata presso le scuole del territorio, ...

Ratched è la nuova serie horror/thriller disponibile su Netflix, creata da Evan Romansky e Ryan Murphy. Questa è la nostra recensione.AVIGLIANO UMBRO - Un risveglio listato a lutto per il paese che oggi è costretto a dire addio a Valter Bianconi. Cinquantanove anni, impiegato Ata presso le scuole del territorio, ...