Calciomercato Juventus | bufera Ronaldo sull’arrivo di Chiesa

Verde di rabbia. No, non stiamo parlando dell'incredibile Hulk, ma di un altro "supereroe", ovvero il fenomeno della Juventus Cristiano Ronaldo. Sarebbero infatti circolate varie voci in merito ad una presunta lacerazione tra il cinque volte Pallone d'Oro e la dirigenza della Vecchia Signora. Dopo il presunto chiacchierio riguardante una sua possibile partenza a fine stagione, il portoghese sembrerebbe essere scontento del Calciomercato condotto dalla società bianconera. Paratici infatti sarebbe prontamente a lavoro per l'acquisto di una punta di scorta, con Pirlo che avrebbe richiesto anche degli innesti per la fascia sinistra. Ma anche il mercato in uscita sarebbe molto attivo, con i delicati casi di Khedira, il quale potrebbe rimanere in bianconero, di De Sciglio ed infine del tanto discusso ...

DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus | Il #Rennes ha chiuso per #Rugani - DiMarzio : #Juventus, sempre più vicino l'addio di #Rugani: passi avanti per il #Rennes - DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus | Nelle ultime ore il #Rennes sta spingendo per #Rugani - SCalciomercato : ?? Dopo Dalbert il #Rennes ???? guarda ancora in Italia per rinforzare la propria squadra. E' ufficiale l'arrivo di D… - Antonio98854326 : La Juve non lo vuole e non solo il club ma anche i tifosi per vari motivi -