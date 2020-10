“Becciu avrebbe pagato gli accusatori di Pell”: spunta un bonifico dall’Australia (Di sabato 3 ottobre 2020) Monsignor Angelo Becciu potrebbe aver utilizzato 700mila euro arrivati dall’Australia per corrompere gli accusatori. Il cardinale Pell era al centro di un processo, con l’accusa di pedofilia. Il monsignor Angelo Becciu rischia di finire ancora una volta in una bufera. L’alto prelato sarebbe stato accusato di aver tentato di corrompere coloro i quali hanno tirato … L'articolo “Becciu avrebbe pagato gli accusatori di Pell”: spunta un bonifico dall’Australia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 3 ottobre 2020) Monsignor Angelo Becciu potrebbe aver utilizzato 700mila euro arrivati dall’Australia per corrompere gli. Il cardinale Pell era al centro di un processo, con l’accusa di pedofilia. Il monsignor Angelo Becciu rischia di finire ancora una volta in una bufera. L’alto prelato sarebbe stato accusato di aver tentato di corrompere coloro i quali hanno tirato … L'articolo “Becciuglidi Pell”:undall’Australia proviene da www.meteoweek.com.

