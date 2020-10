Al Real Albergo dei Poveri un nuovo spazio per i giovani di Napoli (Di sabato 3 ottobre 2020) “In Gioco Per Il Futuro, l’iniziativa, con capofila l’associazione Fhenix e il coinvolgimento di UniCredit e Fondazione Milan, ha preso il via nella sede dell’associazione Kodokan, in Piazza Carlo III, sul campo di calcio all’interno del Real Albergo dei Poveri. Prendere a calci un pallone per pensare a un futuro diverso e migliore. Ha preso … Leggi su 2anews (Di sabato 3 ottobre 2020) “In Gioco Per Il Futuro, l’iniziativa, con capofila l’associazione Fhenix e il coinvolgimento di UniCredit e Fondazione Milan, ha preso il via nella sede dell’associazione Kodokan, in Piazza Carlo III, sul campo di calcio all’interno deldei. Prendere a calci un pallone per pensare a un futuro diverso e migliore. Ha preso …

Calcio, fotografia e orientamento lavoro, nasce “In gioco per il futuro”

