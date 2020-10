Trump positivo al Coronavirus

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Donalde la First Lady Melania sono entrambi positivi aldopo aver eseguito il test del tampone. Il presidente degli Stati Uniti si era messo in quarantena dopo che una sua consigliera, Hope Hicks è risultata positiva al Covid .ha annunciato il risultato del test su Twitter: "La First Lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. INSIEME ce la faremo!". : come sta il presidente USA Il medico della Casa Bianca ha spiegato che siache la moglie Melania stanno bene e che Donald continuerà a portare avanti i suoi compiti "senza alcuna interruzione"