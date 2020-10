Tommaso Zorzi nel mirino delle critiche | Nessuna pietà per lui al GF Vip (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tommaso Zorzi è finito nel mirino delle critiche a causa del suo comportamento al GF Vip. I telespettatori non sopportano più i discorsi dell’influencer. Tommaso Zorzi era uno dei personaggi più amati di questo GF Vip. Era, perché in realtà all’interno della casa ha avuto e continua ad avere un atteggiamento che non sta piacendo … L'articolo Tommaso Zorzi nel mirino delle critiche Nessuna pietà per lui al GF Vip proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 2 ottobre 2020)è finito nela causa del suo comportamento al GF Vip. I telespettatori non sopportano più i discorsi dell’influencer.era uno dei personaggi più amati di questo GF Vip. Era, perché in realtà all’interno della casa ha avuto e continua ad avere un atteggiamento che non sta piacendo … L'articolonelpietà per lui al GF Vip proviene da www.meteoweek.com.

GrandeFratello : Tommaso Zorzi questa mattina era felice di vedermi... #alzabandiera - GrandeFratello : Tommaso Zorzi: uno di noi! #GFVIP - LegaSalvini : LORELLA CUCCARINI RISPONDE AGLI INSULTI DI ZORZI: 'IO UNA STR*** OMOFOBA?', ASFALTATO SUL 'POLITICAMENTE CORRETTO' - MaurizioAlbiati : @pascalpanico @MediasetTgcom24 @QuiMediaset_it @alfosignorini @tommaso_zorzi @LCuccarini Questo signor Zorzi...sarebbe? - alesxhs : RT @magicawaitsforu: Tommaso: e allora penso 'ma come mai non sono Beyoncé?' Stefania: secondo me è Beyoncé che pensa 'come mai non sono To… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi GF Vip, Tommaso Zorzi ammette la lite con Aurora Ramazzoti: “Vorrei fare pace con lei” DiLei Giovanni Ciacci sul perché del suo ‘odio’ per Tommaso Zorzi: ‘Mi imita, e mi imita male’

In un’intervista a Novella 2000, Giovanni Ciacci svela i reali motivi della sua antipatia per Tommaso Zorzi ora nella casa del Grande Fratello VIP. Allo scoccare della nuova edizione del Grande ...

GfVip, Adua tira un'altra bomba. L'outing su Morra scatena il putiferio

Nuove rivelazioni di Adua Del Vesco. Ieri notte, la concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha fatto outing a Massimo Morra credendo che non si ...

In un’intervista a Novella 2000, Giovanni Ciacci svela i reali motivi della sua antipatia per Tommaso Zorzi ora nella casa del Grande Fratello VIP. Allo scoccare della nuova edizione del Grande ...Nuove rivelazioni di Adua Del Vesco. Ieri notte, la concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha fatto outing a Massimo Morra credendo che non si ...