Roma Metropolitane | Pd | altri 29 esuberi e nessun rilancio azienda

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 ottobre 2020)– Cosi’ in un comunicato il gruppo capitolino del Pd: “A distanza di un anno dalla liquidazione della societa’apprendiamo con indignazione che l’unico atto della societa’ ha avviato in Regione Lazio le procedure rigurdantiper 29 dipendenti.” “I bilanci continuano a non essere approvati, sono cambiati i vertici societari e sono aumentati i consulenti e le spese per centinaia di migliaia di euro. Il liquidatore designato si e’ rifugiato in Atac ed e’ stato sostituito.” Continua il comunicato: “Il ramo d’che doveva essere ceduto e’ rimasto in capo alla societa’. Un anno perso in cui la giunta raggi non ha avviato alcun percorso die i progetti in ...