Roland Garros 2020: favola Trevisan, vittoria su Sakkari e ottavi di finale raggiunti (Di venerdì 2 ottobre 2020) Martina Trevisan ha raggiunto gli ottavi di finale del Roland Garros 2020, superando in tre set Maria Sakkari: 1-6, 7-6(6), 6-3. L’azzurra ha sofferto un inizio di match sottotono, sovrastata dalla velocità di palla dell’avversaria e in confusione dal punto di vista tattico. La chiave della vittoria italiana è stata rappresentata dalla straordinaria reazione psicologica a partire dal secondo parziale: determinazione, grinta e una cascata di vincenti le hanno consentito di far proprio il tie-break e di dominare il set conclusivo. Trevisan ha eliminato la tennista numero 24 al mondo, regalandosi la sfida con Kiki Bertens, la quale potrebbe rappresentare un punto di svolta della sua carriera. L’esponente ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) Martinaha raggiunto glididel, superando in tre set Maria: 1-6, 7-6(6), 6-3. L’azzurra ha sofferto un inizio di match sottotono, sovrastata dalla velocità di palla dell’avversaria e in confusione dal punto di vista tattico. La chiave dellaitaliana è stata rappresentata dalla straordinaria reazione psicologica a partire dal secondo parziale: determinazione, grinta e una cascata di vincenti le hanno consentito di far proprio il tie-break e di dominare il set conclusivo.ha eliminato la tennista numero 24 al mondo, regalandosi la sfida con Kiki Bertens, la quale potrebbe rappresentare un punto di svolta della sua carriera. L’esponente ...

ItaliaTeam_it : AVANTI ANCHE JANNIK! ?? Al Roland Garros @janniksin batte in tre set l’argentino Federico Coria e avanza agli ottav… - Eurosport_IT : Che bravo Jannik #Sinner! Battuto Coria e 1° ottavo di finale in uno Slam conquistato senza perdere alcun set. Mica… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Roland Garros, Sinner agli ottavi di finale Battuto l'argentino Coria in tre set (6-3, 7-5, 7-5)… - strumentiumani : RT @GeorgeSpalluto: +++MARTINA TREVISAN agli OTTAVI del ROLAND GARROS. Dopo Giorgi e Gauff batte anche Maria Sakkari con lo score di 16 76… - oktennis : Roland Garros, Trevisan senza fine: salva 2 match e batte Sakkari per volare agli ottavi -