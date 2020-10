(Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - Ildella Repubblica, Sergio, ha ricevuto nel pomeriggio alildel Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Giacomo Lasorella, con i: Laura Aria, Elisa Giomi, Antonello Giacomelli e Enrico Mandelli.

Quirinale : #Mattarella: «L'esempio degli #anziani è un patrimonio straordinario che non dobbiamo e non vogliamo disperdere» l… - Quirinale : Messaggio del Presidente #Mattarella ???? al Presidente degli Stati Uniti d'America Donald #Trump ????: «Desidero formu… - Quirinale : #Firenze: Il Presidente #Mattarella alla seconda edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile - AntonellaStara3 : @Quirinale Si dice così ma meglio che si salvi il nostro Presidente Mattarella... - TV7Benevento : Quirinale: Mattarella riceve nuovo presidente e componenti Agcom... -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Mattarella

Il Tempo

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il nuovo presidente del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle ...Roma, 2 ott. (Adnkronos) - In occasione delle celebrazioni per il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, avrà luogo domani, alle ...