MotoGP, GP Francia Le Mans 2020: orari e diretta tv delle prove libere di venerdì 9 ottobre (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il programma completo della giornata di venerdì 9 ottobre al Gran Premio di Le Mans, valevole per il nono appuntamento del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul circuito di Le Mans si scende in pista alle ore 9:55 per la prima sessione di prove libere. I piloti torneranno alle 14:10 per le FP2. Tutto il Gran Premio di Francia sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su Dazn e Sky Go e in differita in chiaro su TV8. Sportface.it seguirà la tre giorni a Le Mans con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma di venerdì 9 ottobre Ore 09:55 – ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il programma completo della giornata di venerdì 9al Gran Premio di Le, valevole per il nono appuntamento del Mondialedi. Sul circuito di Lesi scende in pista alle ore 9:55 per la prima sessione di. I piloti torneranno alle 14:10 per le FP2. Tutto il Gran Premio disarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla, oltre che in streaming su Dazn e Sky Go e in differita in chiaro su TV8. Sportface.it seguirà la tre giorni a Lecon dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma di venerdì 9Ore 09:55 – ...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MotoGP: il Round di Francia in diretta su Sky - susydigennaro : RT @napolimagazine: MotoGP: il Round di Francia in diretta su Sky - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MotoGP: il Round di Francia in diretta su Sky - napolimagazine : MotoGP: il Round di Francia in diretta su Sky - apetrazzuolo : MotoGP: il Round di Francia in diretta su Sky -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Francia MotoGP, GP Francia 2020: programma, orari e tv. Si corre di nuovo a Le Mans fra 2 settimane OA Sport Lorenzo e Rossi in

Ai test privati di Portimao saranno in pista sulle moto di serie i piloti MotoGP e sui prototipi i tester. Per la Yamaha ci saranno sia Rossi che Lorenzo ...

Superbike: gli orari TV del weekend in Francia

Il mondiale Superbike 2020 arriva in Francia al Circuit de Nevers Magny-Cours per il penultimo round della stagione: da venerdì 2, a domenica 4 ottobre li ...

Ai test privati di Portimao saranno in pista sulle moto di serie i piloti MotoGP e sui prototipi i tester. Per la Yamaha ci saranno sia Rossi che Lorenzo ...Il mondiale Superbike 2020 arriva in Francia al Circuit de Nevers Magny-Cours per il penultimo round della stagione: da venerdì 2, a domenica 4 ottobre li ...