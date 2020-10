Mondo TV, porta i MeteoHeroes in Lettonia (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – Mondo TV ha raggiunto l’accordo con TV3 Latvia, il principale operatore televisivo e SVOD della regione Baltica, per la sottoscrizione di uncontratto di licenza della serie MeteoHeroes, prodotta da Mondo TV con il Centro Epson Meteo. Con detta licenza saranno concessi alla licenziataria per 3 anni i diritti di sfruttamento televisivo in chiaro in Lettonia e i diritti di sfruttamento digitale nelle diverse declinazioni del VOD in Lituania, Lettonia ed Estonia. Le vendite televisive dei MeteoHeroes proseguono quindi con successo e considerate le trattative in corso si prevede che entro la fine del 2021 i MeteoHereos avranno copertura televisiva in una ventina di paesi. Con la partenza del licensing legato alla serie in Italia a partire da questo autunno, la ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) –TV ha raggiunto l’accordo con TV3 Latvia, il principale operatore televisivo e SVOD della regione Baltica, per la sottoscrizione di uncontratto di licenza della serie, prodotta daTV con il Centro Epson Meteo. Con detta licenza saranno concessi alla licenziataria per 3 anni i diritti di sfruttamento televisivo in chiaro ine i diritti di sfruttamento digitale nelle diverse declinazioni del VOD in Lituania,ed Estonia. Le vendite televisive deiproseguono quindi con successo e considerate le trattative in corso si prevede che entro la fine del 2021 i MeteoHereos avranno copertura televisiva in una ventina di paesi. Con la partenza del licensing legato alla serie in Italia a partire da questo autunno, la ...

