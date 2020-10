Mezzi pubblici pieni | Crisanti | “Non bisogna ammassarsi | ma indossare la mascherina indubbiamente protegge” L’intervento a La7

(Di venerdì 2 ottobre 2020) “Laprotegge. Se tutte le persone indossano lachirurgica, vi posso assicurare che le probabilità di infettarsi sono abbastanza basse“. Sono le parole pronunciate a “Piazzapulita” (La7) da Andrea, professore di Microbiologia e microbiologia clinica all’Università di Padova, a proposito delle precauzioni da prendere suiquando il distanziamento tra le persone non è garantito.spiega: “All’ospedale di Padova, che ha 8mila dipendenti, abbiamo fatto il tampone a tutti ogni 10-15 giorni, a seconda del rischio. Nelle équipe chirurgiche che lavoravano a stretto contatto per ore non si è infettato nessuno, anche in presenza di casi ...

GiovanniToti : Sono favorevole alla capienza del 25% negli stadi. Utilizziamo la regola del metro di distanza sui mezzi pubblici e… - clikservernet : Mezzi pubblici pieni, Crisanti: “Non bisogna ammassarsi, ma indossare la mascherina indubbiamente protegge”. L’inte… - Noovyis : (Mezzi pubblici pieni, Crisanti: “Non bisogna ammassarsi, ma indossare la mascherina indubbiamente protegge”. L’int… - Claplaz : Ho ancora qualche perplessità sulle norme anti-Covid a Milano: sui mezzi pubblici, tram, metro, bus, ci si può sede… - fattoquotidiano : Mezzi pubblici pieni, Crisanti: “Non bisogna ammassarsi, ma indossare la mascherina indubbiamente protegge”. L’inte… -

Ultime Notizie dalla rete : Mezzi pubblici

Il Fatto Quotidiano

All'aperto, al chiuso, la distanza da mantenere: quando la mascherina è obbligatoria in Toscana e come funziona l'obbligo ...CUNEO CRONACA - Dall’1 ottobre al 31 marzo 2021 ad Alba sono in vigore i provvedimenti antismog, in recepimento del “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il m ...