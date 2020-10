Meteo del weekend: in arrivo nubifragi diffusi in molte regioni (Di venerdì 2 ottobre 2020) Continua l’ondata di instabilità sul nostro Paese con l’arrivo di nuove perturbazioni che porteranno nubifragi in molte regioni italiane. Secondo gli esperti di CentroMeteoItaliano, questo weekend sarà caratterizzato da maltempo diffuso in tutta Italia. Temporali diffusi nel Nord Italia già da oggi Nella giornata di oggi venerdì 2 ottobre abbiamo già assistito a diffuso maltempo su quasi tutte le regioni del nord. nubifragi di forte intensità stanno infatti interessando il Centro Nord in particolare, causando anche un abbassamento generale delle temperature, anche di 4 gradi sotto la media stagionale. Per quanto riguarda la giornata di sabato 3 ottobre, le intense ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) Continua l’ondata di instabilità sul nostro Paese con l’di nuove perturbazioni che porterannoinitaliane. Secondo gli esperti di CentroItaliano, questosarà caratterizzato da maltempo diffuso in tutta Italia. Temporalinel Nord Italia già da oggi Nella giornata di oggi venerdì 2 ottobre abbiamo già assistito a diffuso maltempo su quasi tutte ledel nord.di forte intensità stanno infatti interessando il Centro Nord in particolare, causando anche un abbassamento generale delle temperature, anche di 4 gradi sotto la media stagionale. Per quanto riguarda la giornata di sabato 3 ottobre, le intense ...

DPCgov : ?? ?? #allertaROSSA, venerdì #2ottobre, su parte del Veneto. ?? ??#allertaARANCIONE in cinque regioni e ????… - guardiacostiera : Nonostante condizioni meteo proibitive, proseguono senza sosta ricerche militare #GuardiaCostiera disperso in mare.… - ItalianAirForce : Ieri sera un equipaggio dell'85° Centro Combat Search and Rescue del #15Stormo ha trasferito, con un elicottero… - meteo_fvg : #meteo #fvg : bollettino del 02/10/2020 aggiornato su - ProtCivComuneFi : Bollettino del 02/10/2020 – Allerta Meteo Codice Giallo per Rischio VENTO dalle ore 21:00 del 02/10/2020 fino alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo del Meteo: WEEKEND con CICLONE! Piogge, TEMPORALI, forte VENTO e pure la NEVE! Ecco cosa accadrà SABATO e DOMENICA iLMeteo.it Seconda ondata. Ci sono ancora strumenti per fronteggiarla?

L’idea della seconda ondata di Covid nasce dall’esperienza delle pandemie di influenza del 1918-19 (da 50 a 100 milioni di morti, a seconda delle stime), del 1957-58 (due milioni di morti) e del 1968- ...

Allerta meteo, ecco i comuni che hanno chiuso le scuole

A Genova scuole aperte, la decisione è arrivata alle 5 di mattina mattina: fortunatamente nella notte non si sono registrate particolari criticità, motico che ha spinto il Comune a tenere aperti gli i ...

L’idea della seconda ondata di Covid nasce dall’esperienza delle pandemie di influenza del 1918-19 (da 50 a 100 milioni di morti, a seconda delle stime), del 1957-58 (due milioni di morti) e del 1968- ...A Genova scuole aperte, la decisione è arrivata alle 5 di mattina mattina: fortunatamente nella notte non si sono registrate particolari criticità, motico che ha spinto il Comune a tenere aperti gli i ...