Mascherine all’aperto nel Lazio | chi non deve indossarle

Leggi su italiasera

(Di venerdì 2 ottobre 2020) “Da domani nelci sarà l’obbligo della mascherina all’aperto per tutto il giorno”. Ad annuncialo è il presidente della RegioneNicola Zingaretti nel corso della conferenza stampa di presentazione dei test salivari nelle scuole all’ospedale Spallanzani di Roma. “I numeri consigliano di mettere in campo questa misura di prevenzione anche perché sono aumentati i tamponi e i test sierologici che stiamo facendo sul nostro territorio – spiega Zingaretti – E questo ci porta a togliere dalla vita sociale molti positivi asintomatici, ma la massa numerica consiglia di adottare questa precauzioni”. L’obbligo d’utilizzo della mascherina si estende quindi anche a tutti luoghi all’aperto, non solo quelli della movida. E a ogni ora della giornata. Finora, infatti, ...