Maltempo: in Trentino si invita la popolazione a ridurre gli spostamenti

In occasione dell'ondata di Maltempo che sta attraversando l'arco alpino, in Trentino la Provincia Autonoma raccomanda alla popolazione di ridurre il piu' possibile gli spostamenti e, nel caso risultino inevitabili, porre massima attenzione evitando di immettersi in aree che presentino condizioni anomale o di pericolo. Nella notte sul territorio Trentino sono previste precipitazioni diffuse e persistenti con il limite delle nevicate fino a 1800 metri. Fino a lunedi' la Protezione civile del Trentino ha emesso un avviso di allerta ordinaria (gialla) e moderata (arancione).

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Trentino Maltempo, in Trentino da stasera allerta arancione Fino a domenica temporali, nubifragi e forte vento Appello alla popolazione a ridurre gli spostamenti l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Alla Fraglia Vela Riva i catamarani M32 in regata fino a domenica

Protezione Civile: da venerdì 2 ottobre a sabato 3 ottobre allerta rossa per il maltempo in tre regioni

Dopo l'allerta per il maltempo lanciata il 1 ottobre che ha interessato soprattutto la Liguria, in particolare la provincia di Genova con bombe d'acqua, frane e allagamenti, la Protezione Civile quest ...

