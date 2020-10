Maltempo al nord: Liguria allagata (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ancora forti piogge, frane e allagamenti in tutto il nord Italia: sembra non volersi placare l'ondata di Maltempo che ha investito il nostro Paese nelle ultime settimane. In particolare, allerta rossa in Veneto e arancione in Liguria, dove i vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte in diverse aree della regione. "Stiamo seguendo con attenzione l'evolversi dell'allerta meteo, sempre in contatto con la sala operativa della nostra Protezione civile. A Bargone (Casarza) si è verificata una frana che ha isolato la frazione ma sono già partiti i lavori di rimozione per riportare al più presto la situazione alla normalità" ha dichiarato su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.Maltempo Milano Marittima NoneCape Town Ondata di ... Leggi su panorama (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ancora forti piogge, frane e allagamenti in tutto ilItalia: sembra non volersi placare l'ondata diche ha investito il nostro Paese nelle ultime settimane. In particolare, allerta rossa in Veneto e arancione in, dove i vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte in diverse aree della regione. "Stiamo seguendo con attenzione l'evolversi dell'allerta meteo, sempre in contatto con la sala operativa della nostra Protezione civile. A Bargone (Casarza) si è verificata una frana che ha isolato la frazione ma sono già partiti i lavori di rimozione per riportare al più presto la situazione alla normalità" ha dichiarato su Facebook il presidente della Regione, Giovanni Toti.Milano Marittima NoneCape Town Ondata di ...

