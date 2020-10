M5s | Di Battista |   Stiamo diventando come l' Udeur

Leggi su agi

(Di venerdì 2 ottobre 2020) AGI - "Così;facendo si andrà;verso una direzione di indebolimento del M5S e si diventerà;un partito più;come l', buono forse più;per la gestione di poltrone e di carriere. Non è;quello per il quale ho combattuto". Lo afferma l'ex deputato M5s Alessandro Di, in una anticipazione dell'intervista che andrà;in onda questa sera su Piazzapulita, su La7, pubblicata sul profilo twitter della trasmissione. "L'alleanza strutturale con il Pd è la morte nera";"Ho constatato una realtà - ha aggiunto Di- Sono preoccupato perché;ci tengo a questo Movimento. ...