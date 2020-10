La privacy | almeno quella dei bambini | rispettiamola

Leggi su it.mashable

(Di venerdì 2 ottobre 2020) La ricerca di Federfotografa un contesto nel quale ladei più piccoli è in pericolo. Su 500 app analizzate, 18 sono risultate senza informativa, 47 prive di un recapito di contatto utilizzabile per far valere i diritti che la disciplina vigente riconosce alle persone – evidentementeinclusi – cui si riferiscono i dati e 87 prive dell’indicazione di un responsabile della protezione dei dati (DPO).