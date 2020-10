L’ Uefa ha deciso: stadi aperti al 30% della capienza (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’ Uefa ha deciso di sfidare il Coronavirus che sta spaventando il mondo del calcio, autorizzando l’apertura degli stadi al pubblico fino al 30% della loro capienza, a patto che le leggi dei singoli paesi lo consentiranno. La norma entrerà in vigore già a partire dalla prossima settimana con le partite delle nazionali. Resteranno, comunque, in vigore tutte le precauzioni e le consuete misure sanitarie come mascherina e distanziamento, mentre ai tifosi ospiti non sarà consentito l’ingresso. Va ricordato, però, che si governi nazionali si opporranno, le partite non potranno essere dusputate alla presenza del 30% del pubblico. Allo stesso modo, il limite del 30% della capienza può essere raggiunto solo se quello ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’hadi sfidare il Coronavirus che sta spaventando il mondo del calcio, autorizzando l’apertura deglial pubblico fino al 30%loro, a patto che le leggi dei singoli paesi lo consentiranno. La norma entrerà in vigore già a partire dalla prossima settimana con le partite delle nazionali. Resteranno, comunque, in vigore tutte le precauzioni e le consuete misure sanitarie come mascherina e distanziamento, mentre ai tifosi ospiti non sarà consentito l’ingresso. Va ricordato, però, che si governi nazionali si opporranno, le partite non potranno essere dusputate alla presenza del 30% del pubblico. Allo stesso modo, il limite del 30%può essere raggiunto solo se quello ...

L' Uefa ha deciso di sfidare il Coronavirus che sta spaventando il mondo del calcio, autorizzando l'apertura ...

L'Uefa puntava tutto sull'esperienza di Budapest e della Supercoppa Europea: i tifosi possono tornare negli stadi in sicurezza, anche in numero importante (allo Stadium potrebbero entr ...

